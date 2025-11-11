ROMA EST – Palazzo abbandonato in fiamme, un occupante si lancia nel vuoto

Fiamme in un edificio abbandonato e occupato nell’area industriale di Tor Sapienza, estrema periferia Est di Roma.

Secondo una nota del Comando provinciale dei vigili del fuoco, l’incendio è scoppiato verso le ore 7 di stamane, martedì 11 novembre, nello stabile di Via Cesare Tallone, edificio trasformato in un dormitorio per cittadini stranieri, piazza di spaccio e discarica.

Un occupante è rimasto ferito lanciandosi nel vuoto nel tentativo di sfuggire alle fiamme ed è stato trasportato in ospedale.

Dalle ore 07:20 i Vigili del Fuoco di Roma sono impegnati con due squadre, due autobotti e un’autoscala per domare le fiamme: la colonna di fumo sprigionata è visibile a chilometri di distanza.