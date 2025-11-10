TIVOLI – Nuova Comandante della Polizia Locale, il sindaco: “Ecco perché ho scelto Eleonora Giusti”

“Ho nominato la Dottoressa Eleonora Giusti come nuovo Comandante della Polizia Locale di Tivoli, per le sue competenze, la professionalità ed il suo impegno continuo per anni – nel Corpo della Polizia Locale – al servizio della Città.

Come Sindaco ho avuto modo di apprezzare le sue qualità lavorative ed umane che la rendono un punto di riferimento per tutti coloro che indossano quotidianamente la divisa della Polizia Municipale e per tutti gli amministratori.