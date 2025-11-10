TIVOLI – Nuova Comandante della Polizia Locale, il sindaco: “Ecco perché ho scelto Eleonora Giusti”

In riferimento all’articolo TIVOLI – Eleonora Giusti è la nuova Comandante della Polizia Locale, dal sindaco di Tivoli Marco Innocenzi riceviamo e pubblichiamo:
“Ho nominato la Dottoressa Eleonora Giusti come nuovo Comandante della Polizia Locale di Tivoli, per le sue competenze, la professionalità ed il suo impegno continuo per anni – nel Corpo della Polizia Locale – al servizio della Città.
Come Sindaco ho avuto modo di apprezzare le sue qualità lavorative ed umane che la rendono un punto di riferimento per tutti coloro che indossano quotidianamente la divisa della Polizia Municipale e per tutti gli amministratori.
Con il conferimento di questo incarico si premia il suo lavoro e si dà alla Cittadinanza un importante punto di riferimento quotidiano.
Come Sindaco ho la certezza che darà il massimo per la nostra Polizia Locale e per tutti i Tiburtini.
Buon lavoro Comandante!”.
