Un caso di scabbia alla Scuola Primaria di via Rieti a Villalba di Guidonia.
Oggi, mercoledì 12 novembre, la Dirigente Scolastica dell’Istituto comprensivo “Alberto Manzi” Sonia Quinzi ha informato le famiglie e il personale di aver ricevuto il comunicato dalla Asl Roma 5 circa il contagio di un bambino delle elementari.
La Scuola Primaria di via Rieti a Villalba di Guidonia
Secondo l’Azienda sanitaria per le famiglie della classe interessata è necessario procedere ad un controllo domiciliare della cute di ciascun bambino anche in assenza di sintomi (prurito/grattamento) per almeno 4 settimane senza interrompere la frequenza scolastica.
Nell’eventualità si manifestassero sintomi o lesioni cutanee, non altrimenti giustificabili, si procederà ad una visita del medico di fiducia per una diagnosi definitiva. Il persone docente e preposto all’assistenza diretta dovrà seguire le stesse indicazioni.
La Asl ha inoltre previsto la sanificazione dei locali.
Vale la pena ricordare che lo scorso 13 ottobre un altro caso di scabbia aveva messo in allarme i genitori della scuola di Setteville di Guidonia.
Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, anche in quel caso il contagio aveva riguardato un alunno della scuola elementare.