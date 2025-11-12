TIVOLI – Topi e volpe morti al Liceo, gli alunni: “Un ambiente salubre è un nostro diritto”

In riferimento all’articolo TIVOLI – Volpe morta e aule allagate: lezioni sospese al Liceo “Publio Elio Adriano”, dalla Rete degli Studenti Medi di Tivoli riceviamo e pubblichiamo:

“Questa mattina, gli studenti del liceo Classico ex Amedeo di Savoia hanno ricevuto una comunicazione tramite il registro elettronico che la scuola si era allagata e che le lezioni sarebbero quindi state sospese per la giornata.

Poche ore dopo, anche la sede di Via Sant’Agnese, che ospita il liceo Artistico, è stata chiusa per motivi “igienico-sanitari” a seguito del ritrovamento, davanti una delle entrate della scuola, di una volpe morta, oltre che di diversi topi nell’istituto.

Dopo l’intervento e la segnalazione della rappresentante degli studenti, la sede è stata chiusa e gli studenti mandati a casa.

«La situazione all’interno della nostra scuola è ormai insostenibile – dichiara Sofia Vennarucci, rappresentante d’Istituto del Publio Elio Adriano, istituto che raccoglie il Liceo Classico e Artistico – Oltre agli ingenti problemi strutturali e di degrado che la sede presenta, si aggiungono anche i ritrovamenti di animali morti».

«Andare a scuola in un ambiente salubre e sicuro è un nostro diritto, chiaramente sancito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti – continua Vennarucci – Per questo ci mobiliteremo questo venerdì 14 novembre con uno sciopero di tutte le scuole di Tivoli e un sit-in in Piazza Garibaldi, con la Rete degli Studenti Medi».

Il sindacato studentesco chiede che entrambe le sedi siano riportate ai più alti standard di sicurezza possibili e che tutte le istituzioni, a partire da Città metropolitana, collaborino affinché questo accada”.