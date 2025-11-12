ROMA EST – Bimbo di 7 anni investito e salvato da un vigile urbano

Quando è giunto sul posto si è reso subito conto che la situazione era grave e non bisognava perdere un secondo.

Così un agente della Polizia di Roma Capitale ha soccorso un bambino investito da un’auto e gli ha salvato la vita praticando tempestivamente manovre di rianimazione.

Secondo un comunicato del Comando della Polizia capitolina, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 12 novembre il piccolo di nazionalità peruviana stava attraversando la strada, insieme ad un familiare e ai suoi fratellini, in viale Duilio Cambellotti, a Tor BellaMonaca, periferia Est di Roma.

Falciato da una Citroen C3 guidata da un italiano di 49 anni, che si è subito fermato per prestare soccorso, Il bambino è stato sbalzato sull’asfalto privo di sensi dopo l’impatto



All’arrivo della pattuglia il bimbo risultava privo di battito e necessitava di un intervento immediato, in attesa dall’arrivo del 118, subito allertato.

Provvidenziale l’intervento di uno degli agenti del VI Gruppo “Torri” intervenuti sul posto.

Compresa la gravità della situazione, il vigile urbano ha iniziato le manovre di rianimazione, con l’assistenza del proprio collega, permettendo al piccolo di riprendere conoscenza, con sollievo dei familiari e delle persone accorse sul posto.

Gli agenti hanno proseguito ad assistere il bimbo, tranquillizzandolo fino all’arrivo dell’ambulanza del 118, che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove è stato ricoverato per le necessarie cure mediche.

Una seconda pattuglia della Polizia Locale ha effettuato i rilievi dell’incidente per accertare la dinamica esatta dell’accaduto.