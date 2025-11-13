TIVOLI – Esce dalla clinica e scompare: chi ha visto Luigi?

Luigi Oroni ha 37 anni e vive in una struttura di Tivoli, dalla quale può uscire autonomamente, ma non ha fatto rientro, come era già accaduto ad agosto.

Per questo ieri, mercoledì 12 novembre, i familiari hanno lanciato un appello attraverso il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV.

Luigi è stato visto l’ultima volta verso le 9 di martedì mattina 11 novembre, dopodiché di lui si sono perse le tracce. L’uomo è alto un metro e 70, per 84 chilogrammi, occhi marroni, stempiato, capelli neri rasati, barba scura corta.

Al momento della scomparsa indossava una felpa nera, maglietta scura, bermuda grigi, scarpe da ginnastica, orologio da polso nero Casio e occhiali Rayban a goccia.

Il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV chiede un aiuto per riportarlo in clinica per seguire il suo percorso di cura.

In caso di avvistamento chiunque abbia notizie utili può contattate il 112 o il numero 388 189 4493.