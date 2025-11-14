CASTEL MADAMA – “Oliolive 2025”: due giorni tra gastronomia, spettacoli e divertimento

Stamane, venerdì 14 novembre, a Castel Madama è iniziata la rassegna “OliOlive 2025”, due giorni dedicati al prodotto tipico castellano con convegni, concerti, spettacoli e gastronomia.

Alle ore 10 l’apertura della rassegna OliOlive 2025 nella cornice storica e suggestiva del Castello Orsini il convegno “Olive da tavola: nutrizione, salute e tradizione”, un evento di grande rilevanza nazionale per l’olivicoltura.

L’evento si propone di approfondire il ruolo cruciale delle olive da tavola, sia dal punto di vista scientifico che tradizionale.

Sono presenti il Sindaco Michele Nonni, il Presidente di ASS.O.M., Angelo Moreschini, associazione promotrice dell’incontro.

Il dibattito vedrà la partecipazione di un parterre di eccellenza del mondo accademico e della tutela dei consumatori:

* Il Prof. Maurizio SERVILI dell’Università di Perugia

* Il Prof. Nicola FRANCESCA dell’Università di Palermo

* Il Prof. Eugenio PARENTE dell’Università di Matera

* Il Prof. Agostino MACRÌ dell’Unione Nazionale Consumatori

A guidare la discussione è Maurizio PESCARI, noto giornalista e scrittore, che modererà gli interventi focalizzati su qualità, proprietà nutrizionali e il legame indissolubile tra l’oliva e la cultura mediterranea.

L’iniziativa vanta il patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio e della Città metropolitana di Roma Capitale, ed è sostenuta da importanti realtà del settore quali ASS.O.M., Confagricoltura, ASSITOL, Unapol e OP confoliva.