FONTE NUOVA – Donazione sangue al Centro commerciale “La Fonte”

Il Comune di Fonte Nuova informa la cittadinanza che, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato Nomentum, domani, sabato 15 novembre 2025, dalle ore 8:00 alle ore 12:00, presso il Centro Commerciale “La Fonte” a Santa Lucia, si terrà una giornata dedicata alla donazione del sangue.
Requisiti per la donazione:
-
Età compresa tra 18 e 65 anni (oltre i 60 anni è richiesta la presentazione di un elettrocardiogramma);
-
Peso minimo: 50 kg;
-
Buono stato di salute generale.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero della Croce Rossa Italiana – Comitato Nomentum 329 2457462.
Il Comune di Fonte Nuova invita tutti i cittadini che ne hanno la possibilità a partecipare a questa iniziativa, un piccolo gesto di grande valore per la vita di molti.