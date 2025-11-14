FONTE NUOVA – Donazione sangue al Centro commerciale “La Fonte”

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 14 Novembre 2025

Un gesto di grande valore per la vita di molti

Il Comune di Fonte Nuova informa la cittadinanza che, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato Nomentum, domani, sabato 15 novembre 2025, dalle ore 8:00 alle ore 12:00, presso il Centro Commerciale “La Fonte” a Santa Lucia, si terrà una giornata dedicata alla donazione del sangue.

Requisiti per la donazione:

  • Età compresa tra 18 e 65 anni (oltre i 60 anni è richiesta la presentazione di un elettrocardiogramma);

  • Peso minimo: 50 kg;

  • Buono stato di salute generale.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero della Croce Rossa Italiana – Comitato Nomentum 329 2457462.

Il Comune di Fonte Nuova invita tutti i cittadini che ne hanno la possibilità a partecipare a questa iniziativa, un piccolo gesto di grande valore per la vita di molti.

LEGGI ANCHE  MONTEROTONDO - Folle gara in scooter: investono una ragazza e fuggono

Condividi l'articolo:

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

 