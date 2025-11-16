CALCIO – Giornata grigia per le squadre del nord-est

Tivoli Calcio 1919 ko, male tutte o quasi le squadre del nord-est, si salva il Palombara

Nel Girone B di Eccellenza, la Tivoli Calcio 1919 cade in casa contro la Città di Formia per 0-1, restando ferma a 19 punti, comunque solida al terzo posto in classifica.

Settimana grigia, invece, per le formazioni del nord-est nel Girone B di Promozione.

Il Viladriana perde 3 a 1 in trasferta contro la Città di Fiano, mentre il Palombara vince  contro il Monte Rotondo 1935 per 1 a 0,   la Nova7 si ferma sullo 0-0 con la Gregoriana, e anche il Vilalba-Ocres Moca 1952 non va oltre l’1-1 contro l’Audace.

Ancora una sconfitta per la Vis Subiaco, battuta 0-2 dal Monte Sacro.

In fondo alla classifica, I Sabini restano ultimi con soli 3 punti, mentre nelle zone alte rallentano il Vilalba, la Nova7 e sale il Palombara.

Il Viladriana, dopo un inizio brillante, sembra aver perso lo smalto e la compattezza delle prime giornate.

(Daniele Di Cerbo)

