GUIDONIA – Villaggio di Natale 2025, assegnata l’organizzazione a “La Mia Eventi”

Sarà “La Mia Eventi Srls” ad organizzare il “Villaggio Natalizio”, la manifestazione itinerante di un mese promossa dall’amministrazione comunale e prevista nel periodo compreso dal 5 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 a Setteville Nord-Marco Simone, il quartiere residenziale al confine con Roma Capitale.

Lo stabilisce la determina numero 166 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata oggi, domenica 16 novembre, dal dirigente alla Cultura Paolo Rossi.

Con l’atto viene aggiudicato alla società di Settecamini il servizio di organizzazione, realizzazione e gestione di un Villaggio natalizio per il quale sono stanziati 70 mila euro, di cui 30 mila assegnati dalla Regione Lazio e altri 40 mila euro, come per le tre precedenti edizioni messi a disposizione dall’amministrazione comunale.

Il 14 ottobre scorso l’amministrazione comunale aveva bandito un avviso pubblico al quale avevano risposto anche tre operatori non ammessi, l’Associazione di Promozione Sociale Futuro Insieme, la “Gsm Servizi Srls” e la “Michelle Production Group Srl”.

Soltanto il progetto presentato dalla Società “La Mia Eventi” era risultato meritevole di accoglimento.

Il bando del Comune prevedeva che nel progetto fossero compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

• nell’installazione di casette natalizie con figuranti rappresentanti i personaggi tipici della tradizione natalizia, Babbo Natale ed elfi-;

• nell’animazione di piazza, giochi gonfiabili natalizi, spettacoli per bambini, animazioni tipiche della tradizione circense di strada;

• nella degustazione di prodotti natalizi, predisposizione di postazioni per macchinari dolciari, addobbi natalizi, nevicata artificiale con cannone sparaneve, albero di Natale di altezza non inferiore a tre metri, addobbato con luci a led;

• nell’installazioni luminose a tema, giostra cavalli barocca con ingresso a pagamento, pista di pattinaggio con ingresso a pagamento;

• nella presenza di un mercatino composto da chalet in legno per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari anche artigianali e articoli natalizi, prevedendo che gli operatori presenti nel mercatino siano soggetti economici dotati di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio e partita IVA, in possesso dei requisiti professionali per la vendita;

• nella partecipazione di espositori che siano presenti per tutta la durata dell’iniziativa.

L’accesso al Villaggio sarà a titolo gratuito per il pubblico, con esclusione delle giostre e della pista di pattinaggio dove invece è previsto ingresso a pagamento.