SUBIACO – Al monastero di Santa Scolastica il convegno su cultura benedettina e innovazione digitale

La Città di Subiaco parteciperà al convegno internazionale “I paesaggi benedettini: territorio, patrimonio culturale e spiritualità”, promosso dal Centro di Eccellenza DTC Lazio nell’ambito del programma NextGenerationEU e inserito tra le iniziative di Subiaco Capitale Italiana del Libro 2025.

Dal 25 al 28 novembre 2025, studiosi, istituzioni e operatori culturali provenienti da tutta Europa si confronteranno tra Roma, Montecassino, Farfa e i Monasteri Benedettini di Subiaco, sui temi della valorizzazione del patrimonio, dell’innovazione tecnologica e del rapporto tra paesaggio, cultura e spiritualità.

Il convegno approfondirà il tema dell’innovazione tecnologia applicata al patrimonio culturale, per un excursus tra tradizione ed innovazione, come sintetizzato dalla massima “Ora, labora et digita”.

Subiaco ospiterà la seconda giornata di lavori, quella di mercoledì 26 novembre 2025, presso il Monastero benedettino più antico del mondo, Santa Scolastica, legato al primato della stampa in Italia.

«Subiaco è un luogo simbolo della storia benedettina e dell’identità europea – dichiara il Sindaco Felice Rapone – Essere parte di questo appuntamento internazionale significa riconoscere il valore del nostro patrimonio e investire sulla cultura come motore di sviluppo, coesione e futuro».

Tra i progetti presentati, l’innovativo gemello digitale della Cappella di San Gregorio al Sacro Speco, sviluppato con tecnologie avanzate 3D e percorsi narrativi multimediali, insieme alle attività di ricerca e valorizzazione condotte dal DTC-Lazio nei siti sublacensi.

Il Sindaco aggiunge: «L’eredità benedettina continua a parlare al presente. Coniugare memoria, tecnologia e partecipazione significa creare nuove opportunità per i cittadini, per i giovani e per il turismo culturale. Subiaco intende essere protagonista di questa visione».

Il convegno si concluderà con un confronto sulle politiche di governance culturale e sui modelli di valorizzazione sostenibile dei paesaggi storici, ribadendo il ruolo strategico del patrimonio come risorsa di crescita per i territori.