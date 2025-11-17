Se continuasse a partire dalla stazione Roma Tiburtina sarebbe fonte di enormi disagi per i pendolari.

Per questo oggi, lunedì 17 novembre, il Consiglio Comunale di Tivoli ha approvato la mozione per chiedere il ripristino della partenza del treno RV 4168 da Roma Termini alle 18:47.

Si tratta di una mozione presentata dai consiglieri della lista civica “Una Nuova Storia” Damiano Leonardi, Francesca Chimenti e Adele Porcari che impegna il sindaco Marco Innocenzi e l’assessore ai Trasporti a farsi promotore, di concerto con la Regione Lazio, e interessando anche la Regione Abruzzo, di un quanto più veloce ripristino della partenza del treno RV 4168 dalla Stazione di Roma Termini.

“Un treno fondamentale per centinaia di pendolari tiburtini, spostato da mesi a Tiburtina senza informazioni chiare – scrivono in un comunicato stampa i consiglieri Leonardi, Chimenti e Porcari – Con questa mozione chiediamo al Sindaco e all’Assessora ai Trasporti di attivarsi subito con Regione Lazio, Regione Abruzzo e Trenitalia per riportare il servizio alla sua partenza originaria da Termini — più accessibile e meglio collegata.

Continueremo a seguire la questione e a fare pressione finché il collegamento non sarà ripristinato. Un trasporto pubblico efficiente è un diritto di tutti”.