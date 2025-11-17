Tre anni fa si sarebbe stabilito nella casa popolare senza uno straccio di autorizzazione.

E a nulla sarebbero servite le diffide degli uffici comunali per chiarire la sua posizione.

Per questo il Comune di Guidonia Montecelio ha imposto ad un occupante abusivo di liberare l’alloggio entro e non oltre 15 giorni.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 417 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata oggi, giovedì 13 novembre dalla Dirigente dell’Ufficio Casa Paola Piseddu.

Il provvedimento impone all’occupante di rilasciare libero da persone e cose l’appartamento ubicato nel complesso residenziale al civico 23 di via Colle Carino, nel quartiere de La Botte, nel 2013 acquistato dal Comune per far fronte all’emergenza abitativa e assegnarlo alle famiglie in graduatoria.

Dall’ordinanza emerge che già il 29 agosto 2022 gli agenti di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale avevano accertato l’occupazione senza titolo dell’alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, non esistendo un provvedimento di assegnazione valido e regolarmente adottato dal Comune di Guidonia Montecelio in qualità di Ente proprietario, tantomeno una procedura di subentro autorizzata.

Lo scorso 8 agosto la dirigente dell’Ufficio Casa Paola Piseddu aveva già diffidato l’occupante a rilasciare l’alloggio entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni, ma l’inquilino considerato abusivo non ha ottemperato né ha presentato osservazioni e/o controdeduzioni scritte rispetto alla contestazione.

Nel provvedimento si specifica che, decorso inutilmente il termine assegnato di 15 giorni, il Comune procederà d’ufficio allo sgombero coatto dell’immobile con l’ausilio della Forza Pubblica.

Le operazioni di sgombero coatto saranno effettuate in ogni caso, anche in assenza dell’occupante senza titolo, tramite apertura forzata della porta di accesso ed inventario di mobili e arredi ivi contenuti, con addebito ai medesimi soggetti di tutte le spese di accesso, trasporto, deposito, nonché di tutte quelle ad ogni altro titolo sostenute dal Comune di Guidonia Montecelio, in assenza di ulteriore avviso e senza assunzione di alcuna responsabilità riguardo a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti senza titolo, fatte salve le responsabilità penali derivanti da eventuali comportamenti illeciti.

Vale la pena sottolineare che da anni il Comune di Guidonia Montecelio non emetteva un’ordinanza di sgombero nei confronti di inquilini abusivi o occupanti.

Sono in arrivo anche per gli altri?