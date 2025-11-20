FIANO ROMANO – Riccardo Sangermano è il nuovo Coordinatore Operativo della Protezione Civile 

Cambiano i vertici del Gruppo Comunale di Volontari della Protezione Civile di Fiano Romano.

Lunedì 17 novembre il sindaco Davide Santonastaso coi decreti numero 35 – CLICCA E LEGGI IL DECRETO – e numero 36 – CLICCA E LEGGI IL DECRETO – ha nominato rispettivamente nuovo Coordinatore Operativo Riccardo Sangermano e Vice Coordinatore, Fabrizio Casavecchia.

Le due nomine fanno seguito alle elezioni tenutesi martedì 28 ottobre presso il Gruppo Comunale di Volontari della Protezione Civile di Fiano Romano.

Riccardo Sangermano è un igienista dentale dal 1988 trapiantato a Fiano Roman, da tempo volontario nella Protezione Civile e alle elezioni comunali di giugno scorso è stato candidato nella lista “Fiano 2030” a sostegno dell’attuale sindaco Davide Santonastaso.