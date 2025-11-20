SAN GREGORIO DA SASSOLA – Urbanistica, dopo 46 anni il Comune aggiorna il Piano Regolatore

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 20 Novembre 2025

Affidato un incarico da 34 mila euro a due architetti romani. La Regione ne ha finanziati 85 mila

Il Comune di San Gregorio da Sassola inizia l’aggiornamento del Piano Regolatore Generale, strumento urbanistico approvato dalla Regione Lazio il 26 novembre 1979.

Lo stabilisce la determina numero 129 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata venerdì 14 novembre dal dirigente dell’Ufficio tecnico Nello Rondoni.

Con l’atto viene affidato l’incarico per la redazione del piano territoriale ed urbanistico agli architetti Alessandro Calabrò e Diana Giuliani di Roma per un importo complessivo pari a 34.257 euro e 60 centesimi.

Per l’adeguamento del PRG il Comune di San Gregorio da Sassola ha ottenuto dalla Regione Lazio un finanziamento di € 84.949 euro e 31 centesimi e l’amministrazione locale si è impegnata a compartecipare con una quota di 3 mila euro.

LEGGI ANCHE  ROMA EST - Sorpresi col furgone carico di rifiuti pericolosi: padre e figlio rom denunciati

“Si tratta – si legge in un comunicato stampa del Comune di San Gregorio da Sassola – di un passaggio fondamentale per programmare in modo moderno e sostenibile lo sviluppo del territorio, grazie anche al finanziamento della Regione Lazio di euro 87.000

Il lavoro coordinato dal Responsabile del Servizio Tecnico ing. Nello Rondoni prevede l’analisi, incontri pubblici e una fase di partecipazione aperta alla cittadinanza”.

Condividi l'articolo:

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

 