Questa mattina, giovedì 20 novembre, presso la Sala Giunta del Municipio di Guidonia Montecelio, si è svolta la cerimonia di consegna del “Premio Città di Guidonia Montecelio” alla Professoressa Maria Sperandio, ex insegnante e responsabile della Sezione Cornicolana del Gruppo Archeologico Latino che negli ultimi tre anni ha gestito il Museo Civico Archeologico “Rodolfo Lanciani” di Montecelio.

Il sindaco Mauro Lombardo consegna il Premio a Maria Sperandio

Il premio, alla sua prima edizione, rappresenta un riconoscimento attribuito a personalità che si siano particolarmente distinte nei diversi ambiti e nelle varie attività della vita sociale, con uno specifico riferimento al territorio.

Alla cerimonia di consegna della riproduzione in travertino della Torre civica di piazza Matteotti hanno partecipato il Sindaco Mauro Lombardo, insieme ad assessori e consiglieri comunali. Il Sindaco ha letto le motivazioni dell’attribuzione del premio, riportate in una pergamena.

Una copia della Torre, di dimensioni maggiori, è conservata nel Palazzo comunale. A ogni prossima edizione sarà aggiunto il nome del vincitore.

Nel suo intervento, la Professoressa Sperandio ha ripercorso le tappe del lavoro di ricerca e studio svolto sul territorio, portato avanti con altri appassionati e sempre animato da particolare entusiasmo e dedizione, soprattutto nei campi dell’archeologia e dell’archivistica.