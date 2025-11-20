TIVOLI – Giornata Mondiale dell’Infanzia, magie e sorrisi per i bimbi ricoverati

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 20 Novembre 2025

Visita a sorpresa nel reparto di Pediatria dell'ospedale "San Giovanni Evangelista"

Un pomeriggio pieno di sorrisi e magia per i bimbi ricoverati.



Oggi, giovedì 20 novembre, in occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia, l’Associazione “La Voce dei Diritti” ha fatto una visita a sorpresa nel reparto di Pediatria dell’Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli.



Insieme ai volontari della Onlus presieduta da Jessica Tani erano presenti il Mago Mario e il suo staff, in compagnia di tante mascotte — da Belle a Super Mario, da Peppa Pig a Minnie e Topolino — che hanno trasformato il reparto in un piccolo mondo incantato.

Un momento speciale, ricco di emozioni e di quella gioia pura che solo i bambini sanno regalare.

La Presidente dell’Associazione “La Voce dei Diritti” Jessica Tani


“I sorrisi dei bambini sono stati la nostra ricompensa più grande – commenta la Presidente dell’Associazione “La Voce dei Diritti” Jessica Tani – Un ringraziamento di cuore al Primario, la Capo Sala e tutto l’equipe del reparto per l’accoglienza e a tutti i volontari che hanno contribuito a questa bellissima iniziativa.
Momenti come questi ci ricordano quanto sia importante essere presenti, portare un gesto di gentilezza e far sentire i più piccoli meno soli”.

Condividi l'articolo:
LEGGI ANCHE  ZAGAROLO – Spari e minacce all’imprenditore per avere 400 mila euro: presunto estorsore assolto

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

 