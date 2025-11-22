TIVOLI – Villaggio di Natale, appalto affidato a Martin Avaro. Anzi no: giallo in piazza Garibaldi

Si sarebbe chiamato “Christmas in Town” e dal 28 novembre al 6 gennaio 2026 in piazza Garibaldi avrebbe animato le festività natalizie di Tivoli.

Tuttavia il progetto presentato dalla “Italica Solution srl” di Roma non si farà.

Stamane, sabato 22 novembre, la società che fa capo all’imprenditore Martin Avaro, ex politico tiburtino di Forza Nuova e Alternativa Sociale, ha infatti portato via le attrezzature scaricate in piazza Garibaldi nei giorni scorsi per allestire il Villaggio di Natale, comprese quelle della pista di pattinaggio sul ghiaccio dalle transenne al gruppo elettrogeno, dai serbatoi di liquido per impianto refrigerante della pista alle tubazioni dell’impianto stesso.

Alcune foto scattate da Alberto Proli stamane in piazza Garibaldi a Tivoli

LE ATTREZZATURE DEL VILLAGGIO DI NATALE SMONTATE E PORTATE VIA DA PIAZZA GARIBALDI

Come documentano le immagini scattate dal fotografo tiburtino Alberto Proli, amministratore del Gruppo Facebook “Sei di Tivoli se”, alle ore 8,45 di stamattina la “Italica Solution srl” si è presentata con due camion, un bilico, un escavatore e una pala meccanica per raccogliere e portare via la sabbia stesa sul selciato per allestire la pista di ghiaccio.

“Pensavo fosse in allestimento la pista di ghiaccio – commenta Alberto Proli – invece gli operai hanno ripulito la piazza, ricaricato tutte le attrezzature e sono andati via, ne ignoriamo i motivi, chiedendo agli operai sembra per accordi non rispettati e questo ci dispiace molto, una tradizione che ormai ci accompagna da anni…”.

IL BANDO PUBBLICO PER ALLESTIRE IL VILLAGGIO E LA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, la vicenda restituisce l’immagine di un Comune di Tivoli simile al mercato di Porta Portese.

D’altronde, nessuno dei protagonisti del caso spiega nel dettaglio come sono andati i fatti.

Il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi e l’assessora Clizia Lauri

Al momento, l’unica certezza è che il 9 ottobre scorso la giunta comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi con la delibera numero 251, proposta dall’assessora alle Attività Produttive Clizia Lauri, ha definito gli indirizzi per l’organizzazione delle iniziative natalizie a Piazza Garibaldi, in programma dal 28 novembre 2025 al 6 gennaio 2026.

L’avviso di indagine conoscitiva – CLICCA E LEGGI L’AVVISO - pubblicato dal Dirigente comunale Riccardo Rapalli prevedeva l’installazione di una pista di pattinaggio, aperta tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 21,00, con la possibilità di noleggio di pattini e altra attrezzatura di genere, oltre all’installazione di almeno 10 postazioni, 3 metri di larghezza per 2 di profondità, adibite alla vendita di prodotti gastronomici e artigianali locali e nazionali tipici natalizi.

Il termine ultimo previsto dall’avviso per presentare le proposte erano le ore 12 del 23 ottobre, un mese fa.

Così nei giorni scorsi in piazza Giuseppe Garibaldi la “Italica Solution srl” ha iniziato a scaricare le attrezzature, ma stamane le ha riportate via.

Per quale motivo?

Il quotidiano on line Tiburno.Tv lo ha chiesto ai protagonisti di questa vicenda: l’assessora alle Attività Produttive Clizia Lauri e l’imprenditore Martin Avaro, amministratore e socio di maggioranza di “Italica Solution srl”.

L’ASSESSORA CLIZIA LAURI: “CHIACCHIERE DI PAESE, L’APPALTO NON ERA STATO ANCORA ASSEGNATO”

L’assessora alle Attività Produttive del Comune di Tivoli Clizia Lauri

Assessora Lauri, perché la ditta ha riportato via le attrezzature per allestire il Villaggio di Natale e la pista di pattinaggio?

“In realtà non si sa ancora se è andata via – spiega al telefono l’assessora alle Attività Produttive Clizia Lauri – non c’è alcuna informazione ufficiale che io posso fornirle: quindi, tuto ciò che si sta dicendo è una chiacchiera di paese, come al solito.

Comunque, la pista di pattinaggio ci sarà e il Villaggio di Natale ci sarà.

C’è una procedura in corso per l’affidamento, ci sono i partecipanti ma ancora non è stata definita”.

Se la procedura non è stata ancora definita perché la ditta ha iniziato a scaricare?

“Senta, in questo momento non ho comunicazioni ufficiali da dare.

E’ tutto a posto, la procedura è in corso”.

Ma la ditta è arrivata in piazza e se n’è andata.

“Io non lo so, non posso riferire di una cosa di cui non ho l’ufficialità. Una ditta ha scaricato? Più tardi andrò a vedere”.

Chi li ha autorizzati?

“Già le ho risposto, non ho comunicazioni da darle.

Lei piuttosto a che titolo me lo sta chiedendo?

Lei mi sta chiamando sul cellulare, non capisco perché lei mi sta facendo queste domande.

A che titolo me lo sta chiedendo?

A che titolo?

Lei ha un titolo per chiedere di una procedura?

E’ un carabiniere?

E’ un poliziotto?

Vorrei capire lei chi è per chiedere queste cose. Io non ho comunicazioni ufficiali da farle”.

MARTIN AVARO: “PERCHE’ HO ALLESTITO E SMANTELLATO IL VILLAGGIO DI NATALE? PER SPORT”

L’imprenditore Martin Avaro, amministratore e socio di maggioranza di “Italica Solution srl” (Foto d’archivio di Tiburno)

Martin Avaro, per quale motivo stamane la sua ditta ha riportato via le attrezzature del Villaggio di Natale?

“Non rilascio nessuna dichiarazione, non mi interessa fare polemica.

Cosa è successo lo chieda all’amministrazione comunale, non penso che le diranno la verità, però lo chieda all’amministrazione comunale.

Sono quasi convinto che la verità non gliela diranno, però va bene così”.

Esordisce così al telefono con Tiburno.Tv Martin Avaro, amministratore e socio di maggioranza di “Italica Solution srl”, ex giovane politico con un passato nei movimento di estrema destra a Tivoli, due decenni fa candidato sindaco di Alternativa Sociale a Guidonia Montecelio, oggi considerato “vicino” a Fratelli d’Italia.

Avaro, voi siete andati via definitivamente da piazza Garibaldi?

“Assolutamente sì, io sono una persona che quando dice una cosa è quella”.

Contattata telefonicamente, l’assessora Lauri dice che la procedura per l’affidamento del Villaggio di Natale a Tivoli non era definita.

“Perfetto, mi attengo a quello che dice l’assessora.

Noi non sapevamo che fare, abbiamo scaricato un camion a piazza Garibaldi perché ci veniva comodo farlo, per sport, noi ogni tanto ci alleniamo e poi siamo tornati a Roma.

Capisce bene che noi ci divertiamo tutti i giorni così. Domani ad esempio andiamo a Civitavecchia e facciamola stessa cosa, poi mercoledì a Genazzano e faremo la stessa cosa.

Ovviamente tutto gratis.

Noi ci vogliamo tenere allenati e allora scarichiamo camion e bilici di materiali. Lei fa benissimo a ridere di quello che dico, se non fosse che qualcuno ha perso qualche decina di migliaia di euro in questa storia”.

L’assessora garantisce che non c’era una procedura definitiva e comunque la pista e il Villaggio di Natale si faranno.

Sarete voi?

“Noi no, assolutamente no.

E se si farà, sono contento per la Città di Tivoli che io amo.

Noi avevamo un progetto meraviglioso, che non si farà.

E se si farà, si farà altrove.

Se volevo fare l’avento a Tivoli non era assolutamente una questione economica o a scopo di lucro perché io faccio molte altre cose, sono un imprenditore e ringraziando Dio anche di successo, sono tiburtino, amo Tivoli e se volevo organizzare un evento nella mia città le assicuro che non era assolutamente per un ritorno economico.

Faccio talmente tante cose che non è col Natale a Tivoli che risolvo la mia vita”.

Senta Avaro, se la gara non era definita, chi vi ha autorizzati ad entrare in piazza Garibaldi per allestire il Villaggio di Natale?

“Mi spiace, in questo momento mi è arrivato un ottimo primo, inizio il mio pranzo e le auguro una buona giornata”.