Lunedì scorso i Carabinieri della Stazione di Castel Madama hanno arrestato in flagranza, un 40enne romano, già noto alle forze dell’Ordine, gravemente indiziato dei reati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente, detenzione abusiva di parti d’arma e ricettazione.

L’intervento trae origine dalla segnalazione giunta ai militari riguardo a un episodio verificatosi in un bar del paese, dove un uomo aveva poco prima minacciato di morte una dipendente, arrivando a prospettare l’intenzione di incendiare il locale.

La pattuglia, giunta tempestivamente sul posto, ha provveduto a ripristinare la calma e a identificare l’interessato.

Successivamente, i militari si sono recati presso l’abitazione del quarantenne e, al fine di escludere la possibile detenzione di armi, hanno proceduto a una perquisizione domiciliare.

All’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti il castello, completo di scatola di scatto, di un fucile calibro 12 risultato provento di furto, nonché oltre un chilo di sostanze stupefacenti – tra hashish e marijuana – suddivise in panetti e buste e occultate in un mobile della cucina. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo davanti all’Autorità Giudiziaria di Tivoli, che ne ha successivamente convalidato l’arresto.