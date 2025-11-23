E’ stato riqualificato e riaperto a settembre scorso, ma in due mesi gli atti di vandalismo e inciviltà sono stati numerosi.

L’ingresso del “Parco di Valerio” in via Percile, dedicato ad un bimbo scomparso nel 2017

Per questo oggi, domenica 23 novembre, i volontari addetti alla gestione hanno deciso di tenere chiuso il campo di calcetto all’interno del Parco di Valerio, area verde comunale sita in via Percile a Setteville Nord, quartiere residenziale di Guidonia Montecelio al confine con Roma Capitale.

Alcune immagini dei rifiuti abbandonati nel campo di calcetto annesso al Parco di Valerio

Il gesto viene definito “intervento educativo” dagli stessi volontari in un post pubblicato sulla pagina Facebook dell’Associazione “Marcosimoneonline-Amici di Semola” che gestisce il parco curando l’apertura e la chiusura dei cancelli.

Nello stesso post i volontari elencano le condizioni in cui il giardino è stato ritrovato al termine di ogni domenica da settembre ad oggi: rifiuti ovunque, effetti personali in buono e cattivo stato abbandonati, cicche spente sull’erba sintetica e un filo tendirete spezzato.

Vani anche tutti i precedenti richiami sui Social, ignorati oppure mai giunti a destinazione.

Di qui, la decisione di non aprire il cancello del campetto per la giornata di oggi, domenica 23 novembre, e lasciare un avviso corredato dalle numerose foto che testimoniano l’inciviltà.

Il “Parco di Valerio” è un’area comunale manutenuta dall’associazione “Marcosimoneonline-Amici di Semola”

“Cari visitatori – si legge nel cartello affisso dai volontari – ci rivolgiamo a voi che frequentate il parco di sabato e domenica.

Fin dalla sua riapertura il parco viene lasciato in condizioni sgradevoli proprio di sabato e domenica.

Le foto che vedete parlano da sole: panchine sporche, spazzatura ovunque, cicche di sigarette infilate in ogni angolo.

Ogni sabato, domenica e lunedì i volontari devono intervenire per rimettere tutto in ordine e raccogliere lo schifo lasciato da degli incivili: vestiti sporchi, calzini bucati, scarpe distrutte, felpe rovinate, guanti logori, bottiglie di plastica, cartacce, fazzoletti usati, e chi più ne ha più ne metta.

Molto spesso sono anche cose che non servono più e che qualcuno pensa di poter lasciare qui, come se tutto questo fosse normale.

Un comportamento da… trogloditi, diciamolo con gentilezza ma senza girarci intorno.

Questo parco è di tutti, ma il rispetto non lo è.

Per questo, per dare un segnale chiaro, i parco resterà chiuso questa domenica.

Se non si cambia atteggiamento, le chiusure diventeranno sempre più frequenti e più rigide.

Grazie a chi già rispetta il luogo e a chi inizierà a farlo”.