CALCIO – Guidonia e Campobasso 0-0 al “Città dell’Aria”

Il Guidonia Montecelio 1937 FC pareggia 0-0 contro il Campobasso tra le mura amiche dello stadio “Città dell’Aria”.
Gara giocata a viso aperto da entrambe le squadre, con occasioni importanti da una parte e dall’altra, ben neutralizzate dai rispettivi portieri.
Ritorno positivo per Stellato, che nel finale del secondo tempo compie un vero e proprio balzo decisivo, salvando il risultato.
La partita, pur senza eccessi di agonismo, è stata caratterizzata da diversi errori tecnici da entrambe le parti, complici forse la tensione del match ed i punti in palio.
Sugli spalti, presenza vivace di tifosi per entrambe le squadre, a conferma del clima di partecipazione attorno al campionato.
Con questo pareggio, il Guidonia sale a 24 punti e si mantiene momentaneamente al quinto posto, in attesa dei risultati delle altre gare di giornata.