GUIDONIA – Auto danneggiata durante lo sfalcio dell’erba: il Comune risarcisce

Il Comune di Guidonia Montecelio risarcisce i danni causati ad una vettura in sosta da parte degli operai.

Lo stabilisce la determina numero 91 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata il 12 novembre dalla dirigente dell’Ufficio Sinistri Paola Piseddu.

Con l’atto viene disposta la liquidazione di 200 euro e 45 centesimi a E. S., proprietario di una vettura danneggiata durante lo sfalcio dell’erba in Piazza San Giuseppe Artigiano da parte di dipendenti comunali.

Il 7 ottobre scorso l’Ufficio Sinistri ha proposto il componimento bonario della vicenda, in chiave conciliativa, relativo al sinistro verificatosi il 22 aprile 2025 a totale definizione del danno e il proprietario della vettura ha accettato.