TIVOLI – Campo di pozzolana allagato: annullati gli allenamenti di Scuola Calcio e Prima Squadra

E’ uno dei pochi campi in pozzolana rimasti nella provincia Nordest e ogni acquazzone lo rende impraticabile.

Per questo oggi pomeriggio, lunedì 24 novembre, sono stati annullati i previsti allenamenti dei bambini della Scuola Calcio e della Prima Squadra della “ASD Villa Adriana”, l’associazione sportiva che gestisce l’impianto di strada Rocca Bruna, con una prima squadra costretta a giocare le partite del Campionato di Promozione allo stadio di Gerano.

La situazione ha spinto i vertici societari a lanciare l’ennesimo appello all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale della “ASD Villa Adriana”.

“Stamattina Rocca Bruna dopo poche ore di pioggia. E nulla si muove – si legge nel post corredato dalla foto del campo allagato con la scritta INGIOCABILE!!! – Centocinquanta bambini e ragazzi a giocare in queste condizioni.

Promesse, parole, tante. Fatti concreti, zero. La Prima Squadra costretta ad allenarsi e giocare a 30 chilometri di distanza, grazie alla ospitalità del Comune di Gerano. Il Quartiere di Villa Adriana, 15 mila abitanti, non può non avere un impianto sportivo degno. Vediamo che nei paesi del circondario che non raggiungono neanche la metà della popolazione di Villa Adriana si ottengono, e ne siamo felici, finanziamenti per ristrutturare o creare impianti sportivi mentre per Villa Adriana non c’è nessun impegno concreto in tal senso. Ci rimane l’ ASSENZA e l’ INERZIA dell’Amministrazione Comunale nel perseguire questo grande obiettivo sociale strategico”.

Già il 22 marzo scorso la “ASD Villa Adriana” aveva annullato le previste partite degli Esordienti e di altre squadre di bambini, lanciare un appello all’amministrazione comunale (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

“Stamattina Rocca Bruna dopo poche ore di pioggia – aveva scritto la società – Previsto oggi il gioco di un centinaio di ragazzi.

Impossibile.

Questa situazione va affrontata con determinazione dalla Amministrazione Comunale. Il Quartiere di Villa Adriana non può non avere un impianto sportivo degno.

Vediamo che nei paesi del circondario che non raggiungono neanche la metà della popolazione di Villa Adriana si ottengono, e ne siamo felici, finanziamenti per ristrutturare o creare impianti sportivi mentre per Villa Adriana non c’è un impegno concreto in tal senso.

Auspichiamo ancora una volta la determinazione da parte dell’Amministrazione nel perseguire questo grande obiettivo sociale”.