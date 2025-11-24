GUIDONIA – Maltempo, strada allagata con 20 centimetri di pioggia: arriva la Protezione Civile

Le squadre di volontari hanno perlustrato tutto il territorio

Pioggia, vento, temperature sotto la media stagionale e strade allagate.

E’ stata una giornata campale per l’Organizzazione di Protezione Civile “Nucleo Volontari Guidonia – NVG” quella di oggi, lunedì 24 novembre.

I volontari, diretti da Valerio Innaro, sono intervenuti con 2 squadre per l’allagamento di una sede stradale in Via Casal Bianco all’altezza del supermercato PIM.

Le squadre sul posto hanno provveduto a far defluire i circa 20 centimetri di acqua piovana accumulata in queste ore, creando ulteriori disaggi alla circolazione.

Inoltre, a causa delle forti precipitazioni, nella giornata odierna la Protezione Civile “NVG” ha provveduto a garantire dei giri di perlustrazione nelle zone più soggette ad allagamento. limitando ulteriori disagi.

Non si sono registrate particolari criticità.

In caso di necessità sono attivi i seguenti numeri h24:

  • 3936969180 Protezione civile Guidonia
  • 803555 Sala operativa regionale della Protezione civile.

