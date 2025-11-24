Una ditta vince un bando, scarica le attrezzature per allestire il servizio, ma all’improvviso ci ripensa e rinuncia.

A quel punto subentra un’altra ditta concorrente che si aggiudica l’appalto, pur avendo presentato il progetto un giorno dopo la scadenza del termine previsto.

Sopra e sotto, il Villaggio di Natale 2024 di piazza Garibaldi a Tivoli (Foto di Alberto Proli)

E’ una storia dai continui colpi di scena quella relativa all’organizzazione delle iniziative natalizie a Piazza Garibaldi, a Tivoli, in programma dal 28 novembre 2025 al 6 gennaio 2026.

L’ultimo atto è la determina numero 3385 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata oggi, lunedì 24 novembre, dal Dirigente comunale alle Attività produttive Riccardo Rapalli.

Con l’atto viene affidata l’organizzazione del Villaggio di Natale 2025 all’associazione “Piccoli Mercanti” con sede in via Andria 22, alla Borghesiana, periferia sud-est di Roma, nota per la promozione di feste, sagre e fiere tradizionali, oltre che di manifestazioni culturali e fieristiche, spettacoli, concorsi e conferenze, convegni.

Si tratta dell’associazione che ha partecipato all’avviso di indagine conoscitiva – CLICCA E LEGGI L’AVVISO - per manifestazione di interesse pubblicato dal Dirigente comunale Riccardo Rapalli il 14 ottobre scorso insieme alla “Italica Solution srl” di Roma, la società che fa capo all’imprenditore Martin Avaro, ex politico tiburtino di Forza Nuova e Alternativa Sociale, oggi considerato “vicino” a Fratelli d’Italia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Un avviso che prevedeva le ore 12 di giovedì 23 ottobre come termine ultimo per presentare le offerte, a pena di esclusione la domanda di partecipazione.

Con la determina numero 3385 firmata oggi, il Dirigente Rapalli ha inoltre preso atto che stamattina la società di Martin Avaro ha comunicato il formale declino dell’incarico assegnato con la determina numero 3145 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – del 4 novembre scorso sempre dal dirigente alle Attività Produttive.

Dal verbale dell’esito della manifestazione di interesse – CLICCA E LEGGI IL VERBALE - emerge l’ennesima curiosità di questa vicenda.

Ad esempio che la “Italica Solution srl” aveva protocollato in Comune il suo progetto di Villaggio natalizio alle ore 10,28 di mercoledì 22 ottobre, ossia 24 ore prima del termine ultimo previsto dal bando per la presentazione delle offerte.

Mentre l’associazione “Piccoli Mercanti” ha protocollato la sua proposta alle ore 19,30 di venerdì 24 ottobre, ossia 24 ore dopo il termine ultimo stabilito.

Dallo stesso verbale emerge che entrambe le offerte sono state considerate protocollate entro i termini e che la scadenza era per le ore 12 di sabato 25 ottobre, e non più di giovedì 23 ottobre.

A questo punto è legittimo porsi un paio di domande.

Il termine di scadenza previsto dall’avviso è stato prorogato?

In caso affermativo con quali atti e motivazioni?