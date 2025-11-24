TIVOLI – “Terme” al posto di “Bagni”: la Regione cambia nome alla stazione ferroviaria

La Regione Lazio ha espresso parere favorevole alla richiesta pervenuta dai comuni di Guidonia Montecelio e di Tivoli relativa al cambio di denominazione delle rispettive stazioni.

Ad ottobre scorso i due Comuni avevano scritto all’Assessorato ai Trasporti per modificare i nomi alle attuali stazioni ‘Guidonia Montecelio – Sant’Angelo’ e ‘Bagni di Tivoli’ trasformandole rispettivamente in ‘Guidonia Montecelio’ e ‘Tivoli Terme’.

“Le nuove denominazioni – commenta l’Assessore ai Trasporti, Fabrizio Ghera – rispondono a criteri di chiarezza e valorizzazione territoriale.

Per la nuova Guidonia Montecelio la scelta rafforza l’identità del territorio e garantisce univocità di riferimento per l’utenza, in considerazione del ruolo strategico della stazione quale punto unico di accesso ferroviario comunale.

Per Tivoli Terme la denominazione è in linea con le prassi adottate per località termali di rilievo nazionale, contribuendo alla promozione del patrimonio turistico e culturale del Lazio”.

La Regione conferma la piena disponibilità a collaborare con RFI per i successivi adempimenti, nell’ottica di una sinergia istituzionale volta a migliorare la qualità del servizio e la riconoscibilità delle infrastrutture sul territorio.