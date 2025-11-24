TIVOLI – Villaggio di Natale allestito e smontato, il Pd: “Fuori gli atti e il nome dell’affidatario dell’appalto”

In riferimento agli articoli TIVOLI – Villaggio di Natale, appalto affidato a Martin Avaro. Anzi, no: giallo in piazza Garibaldi, e TIVOLI – Villaggio di Natale allestito e smontato, il giallo s’infittisce: l’atto di aggiudicazione sparito dal sito, dal Partito Democratico di Tivoli riceviamo e pubblichiamo:
“Il caos del Villaggio di Natale in piazza Garibaldi non è un incidente: è l’ennesima prova di un’amministrazione che procede senza trasparenza, senza controllo e senza rispetto per la città.
Montano tutto, poi smontano tutto.
Atti che spuntano, poi spariscono.
Nessuno che sappia dire chi ha autorizzato cosa, quando e perché.
È questa l’idea di gestione del bene pubblico che merita Tivoli?
Come Partito Democratico di Tivoli richiediamo con estrema urgenza:
* la pubblicazione completa degli atti;
* il nome dell’affidatario e le condizioni della procedura;
* spiegazioni chiare sul perché si sia agito sul suolo pubblico senza una cornice definita;
* la ricostruzione delle responsabilità politiche e amministrative.
È inaccettabile che ci si comporti come se le elezioni fossero un atto di cessione e il Comune un bene privato da gestire a piacimento, invece che un’istituzione da servire con responsabilità.
Serve trasparenza.
Serve serietà.
Serve capacità.
Tivoli attende risposta, e il Partito Democratico attende risposte chiare e immediate.
Ci auguriamo che chiarimenti puntuali possano arrivare anche dall’interrogazione che abbiamo presentato perché la città ha bisogno di verità e non di altri misteri”.
