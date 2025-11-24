TIVOLI – Villaggio di Natale allestito e smontato, il Pd: “Fuori gli atti e il nome dell’affidatario dell’appalto”

Montano tutto, poi smontano tutto. Atti che spuntano, poi spariscono. Nessuno che sappia dire chi ha autorizzato cosa, quando e perché. È questa l’idea di gestione del bene pubblico che merita Tivoli?

Come Partito Democratico di Tivoli richiediamo con estrema urgenza: * la pubblicazione completa degli atti; * il nome dell’affidatario e le condizioni della procedura; * spiegazioni chiare sul perché si sia agito sul suolo pubblico senza una cornice definita; * la ricostruzione delle responsabilità politiche e amministrative.

È inaccettabile che ci si comporti come se le elezioni fossero un atto di cessione e il Comune un bene privato da gestire a piacimento, invece che un’istituzione da servire con responsabilità.

Serve trasparenza. Serve serietà. Serve capacità.

Tivoli attende risposta, e il Partito Democratico attende risposte chiare e immediate. Ci auguriamo che chiarimenti puntuali possano arrivare anche dall’interrogazione che abbiamo presentato perché la città ha bisogno di verità e non di altri misteri”.