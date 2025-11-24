GUIDONIA – Via alla riqualificazione dello Skate Park

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 24 Novembre 2025

Consegnati i lavori da 900 mila euro: l'impianto sarà fruibile entro giugno 2026

Questa mattina, lunedì 24 novembre, sono stati avviati i lavori di riqualificazione dello skate park di Colle Fiorito, con la consegna ufficiale del cantiere alla Ditta esecutrice.

Un momento della consegna dei lavori per la riqualificazione dello Skate Park

Dopo anni di totale abbandono della struttura, i lavori sono resi possibili da un finanziamento di 900.000,00 euro della Presidenza del Consiglio dei Ministri, risultato del fattivo interessamento del Ministro per lo Sport Andrea Abodi.

Il complesso iter amministrativo e progettuale è stato seguito, in tutte le sue fasi, da Mario Pozzi, Capo della Segreteria tecnica del Ministro Abodi.

Il progetto è stato redatto da Sport e Salute Spa.

Alla consegna del cantiere erano presenti, tra gli altri, il Sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo e l’assessora allo Sport Cristina Rossi.

