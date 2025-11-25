GUIDONIA – Scarpette rosse nelle rotatorie: rinviata l’iniziativa contro la violenza sulle donne

L’Associazione Libere di… comunica il rinvio dell’evento precedentemente programmato per la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza Contro le Donne, e inizialmente previsto per martedì 25 novembre 2025 ( CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO ).

E infatti a causa delle condizioni meteorologiche avverse, che renderebbero impossibile lo svolgimento sicuro e sereno della manifestazione all’aperto, il direttivo ha deciso di posticipare l’iniziativa.

A fronte di ciò, l’evento sarà posticipato a giovedì 27 novembre p.v., e si svolgerà nelle stesse modalità precedentemente comunicate.