GUIDONIA – Scarpette rosse nelle rotatorie: rinviata l’iniziativa contro la violenza sulle donne

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 25 Novembre 2025

Appuntamento a giovedì in viale Roma

L’Associazione Libere di… comunica il rinvio dell’evento precedentemente programmato per la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza Contro le Donne, e inizialmente previsto per martedì 25 novembre 2025 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
E infatti a causa delle condizioni meteorologiche avverse, che renderebbero impossibile lo svolgimento sicuro e sereno della manifestazione all’aperto, il direttivo ha deciso di posticipare l’iniziativa.
A fronte di ciò, l’evento sarà posticipato a giovedì 27 novembre p.v., e si svolgerà nelle stesse modalità precedentemente comunicate.
