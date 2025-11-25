CAMPAGNANO DI ROMA – Seminari degustativi e Pranzo Agricolo, una giornata di convivialità e sapori

Domenica 30 novembre a Campagnano di Roma va in scena “I Sapori di Campagnano”, un progetto realizzato dal Comune e dall’Università Agraria con il contributo della Regione Lazio e di Arsial che prevede i Seminari Degustativi a cura di ONAF, , Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi, tenuti da figure professionali con elevate competenze tecnico-scientifiche e pratiche, dedicati alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio, con focus su formaggio, olio e vino.

Le attività sono gratuite e aperte al pubblico, si accede su prenotazione; prevedono momenti formativi e degustazioni guidate da professionisti del settore.

Alle ore 10:00 presso il Centro Anziani in Piazza Regina Elena, 13, si terrà il Seminario degustativo sul formaggio, mentre presso la sala Sabino Scarponi del palazzo comunale in Piazza Cesare Leonelli, 15, è previsto il Seminario degustativo sull’olio.

Ore 12:00 al Centro Anziani il Seminario degustativo sul formaggio e allo stesso orario il Seminario degustativo sull’olio nel palazzo comunale.

Alle ore 13 in Piazza Cesare Leonelli a Campagnano di Roma si terrà il Pranzo Agricolo, un momento di convivialità dedicato ai sapori autentici del territorio all’interno dell’iniziativa I Sapori di Campagnano, realizzata dal Comune in collaborazione con l’Università Agraria, con il contributo della Regione Lazio e Arsial,.

Sarà possibile gustare ottimo cibo proveniente dal territorio, fare un giro per gli stand gastronomici, partecipare ai corsi di degustazione.

Il pranzo sarà accompagnato dalla birra artigianale dell’Azienda Agricola Agrilab e dal vino di Borgo del Baccano, per valorizzare le realtà produttive locali e celebrare insieme la cultura agricola.

Un appuntamento aperto a tutti, per vivere e condividere il gusto della comunità.

Alle Ore 15:00 riprende il ciclo di Seminari degustativi al Centro anziani e al palazzo comunale: in entrambe i casi il protagonista sarà il vino.

Per informazioni e prenotazioni:

Daniela 328 871 9211

Catia 347 184 2266