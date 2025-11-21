GUIDONIA – Scarpette rosse nelle rotatorie di via Roma: iniziativa contro la violenza sulle donne

L’Associazione Libere di…, impegnata nella promozione della parità di genere e nel contrasto alla violenza contro le donne, annuncia una manifestazione pubblica in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, il prossimo 25 novembre.

L’iniziativa, mira a richiamare l’attenzione della cittadinanza sulla gravità del fenomeno e sull’importanza di un impegno collettivo.

L’installazione simbolica delle “Scarpe Rosse”: Il fulcro della manifestazione sarà l’esposizione simbolica delle “Scarpe Rosse” – installazioni ormai riconosciute a livello globale come emblema delle donne vittime di femminicidio e violenza.

L’installazione sarà allestita in due punti strategici della città, scelti per la loro alta visibilità e per coinvolgere il maggior numero possibile di persone.

E quindi saranno collocate presso:

la Rotatoria di Guidonia Centro, su Via Roma, in prossimità della Stazione;

la Rotatoria sita in località Colle Fiorito di Guidonia, su delle Genziane, in prossimità del centro commerciale “La Triade”.

“Le scarpe rosse non sono solo un simbolo, ma un monito potente e silenzioso che ci ricorda ogni donna, ogni vita spezzata dalla violenza di genere – afferma la presidente dell’Associazione, Annalisa Bernardini – È fondamentale che la comunità non distolga lo sguardo e che tutti si sentano parte della soluzione”.

Volantinaggio e Sensibilizzazione: durante l’intera giornata le volontarie dell’Associazione Libere di…, saranno presenti presso le due rotatorie e nelle aree circostanti per un’attività di volantinaggio informativo.

Orario dell’iniziativa: dalle ore 13 alle 14,30 presso la rotatoria di Colle Fiorito; dalle 16 alle 18, 30 presso la rotatoria di Guidonia Centro.

L’associazione invita la stampa, le istituzioni e tutti i cittadini a partecipare e a condividere il messaggio per un futuro libero dalla violenza.