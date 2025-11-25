TIVOLI – Agricoltura, convegno per la valorizzazione dell’olio di alta qualità

Eventi, Tiburno Quotidiano / 25 Novembre 2025

Il progetto oleoturistico "Insieme ad Evo" fa tappa nella Città dell'Arte

Fa tappa a Tivoli “Insieme ad Evo: Per il Bene Comune, la Salute, il Territorio”, il progetto teso alla valorizzazione dell’olio di alta qualità come volano turistico per il territorio della Sabina dell’area Tiburtina e della Valle dell’Aniene, ideato dal Dottor Livio Terilli, docente di marketing e titolare dell’Azienda Agricola Il Torrino dei Gelsi, e realizzato con il contributo dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e L’innovazione in Agricoltura del Lazio – Arsial.

Giovedì 27 novembre dalle ore 17:00, nella cornice della Tenuta di Rocca Bruna, in via di Rocca Bruna 30, si terrà il convegno: “Proprietà Organolettiche dell’Olio Evo”.

Una occasione di confronto tra operatori della filiera oleo turistica e i rappresentanti istituzionali degli enti locali.

L’incontro, inserito nel più vasto programma del progetto, è finalizzato alla valorizzazione di quello che, per storia e tradizione, è il prodotto bandiera del territorio.

Ad intervenire e confrontarsi nelle due  tavole rotonde saranno agricoltori, dirigenti di cooperative, operatori dell’ accoglienza, il Deputato e Sindaco di Palombara Sabina Alessandro Palombi, il Sindaco di Tivoli Marco Innocenzi, Manuela Chioccia, Consigliera delegata alla viabilità, mobilità e infrastrutture Città Metropolitana di Roma,  Carlo Hausmann Presidente Comitato Tecnico Scientifico di IGP di Roma, Silvia Piconcelli Responsabile Territorio e Biologico di Confagricoltura, Ernesto di Renzo, docente di antropologia del turismo presso l’Università Tor Vergata, Dina Maini di Arsial, unitamente all’ideatore del progetto Livio Terilli.

“Il percorso del progetto Insieme ad Evo – sottolinea il Dottor Livio Terilli – continua a destare interesse tra operatori turistici e imprenditori del comparto agricolo.

Per questo la tappa di Tivoli assume una particolare importanza ai fini della elaborazione dello studio di mercato, che rappresenta il cuore dell’iniziativa, che ricordo mira a costruire un modello di sviluppo per il territorio, sostenibile e partecipato”.

