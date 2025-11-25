ROMA EST – Violentata nel parco davanti al fidanzato: arrestati tre marocchini

Erano appartati in auto in una zona isolata del parco, quando sono stati sorpresi nel cuore della notte.

Lui, 24 anni, bloccato e immobilizzato da almeno due balordi.

Lei, 18 anni appena, violentata da un terzo uomo.

E’ la drammatica vicenda avvenuta sabato 25 ottobre 2025 nel parco di Tor Tre Teste, estrema periferia Est della Capitale.

La Squadra Mobile di Roma ha arrestato tre marocchini considerati gli autori con le accuse di violenza sessuale di gruppo e rapina.

Secondo il Corriere della Sera, uno sarebbe stato fermato domenica 23 novembre a Venezia, mentre gli altri due erano stati arrestati martedì 28 ottobre, pochi giorni dopo l’aggressione, grazie alle indicazioni fornite dalla coppia.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, la coppia si era appartata in una zona isolata del parco di Tor Tre Teste quando gli aggressori hanno mandato in frantumi un finestrino dell’auto.

A quel punto, i due fidanzatini sono stati costretti a scendere dal veicolo e separati.

Pare che l’intenzione iniziale dei balordi fosse quello di rapinare la coppia.

Tuttavia la 18enne avrebbe protetto il suo smartphone per non consegnarlo agli aggressori e a quel punto si è scatenato il peggio.

La ragazza è stata trascinata fuori e violentata da uno degli aggressori, mentre il fidanzato è stato trattenuto da due complici.

Dopo la fuga degli aggressori i fidanzatini hanno allertato il Numero Unico di Emergenza 112 e hanno sporto denuncia.

I rilievi della Polizia Scientifica hanno repertato le impronte digitali rinvenute sui finestrini dell’auto e individuato i presunti autori.

Non si esclude che gli aggressori possano essere stati più di tre: le indagini sono ancora in corso.