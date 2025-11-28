ROMA EST – Sul furgone rubato non si ferma all’alt e picchia i carabinieri

Quando ha visto la gazzella intimargli l’alt, anziché frenare ha accelerato tentando la fuga. E quando è stato raggiunto ha sferrato pugni e calci contro i carabinieri, ma alla fine è stato bloccato.

Così ieri sera i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata hanno arrestato un 44enne romano, senza fissa dimora e con precedenti, per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo un comunicato del Comando provinciale dell’Arma, ieri sera, in via Casilina altezza fermata autobus “Grotte Celoni”, i militari hanno notato un furgone proseguire la marcia con fare sospetto e hanno intimato l’alt all’uomo alla guida.

Dopo aver rallentato un istante, il 44enne non si è fermato ma ha proseguito la marcia ad alta velocità, tentando di eludere il controllo.

Ne è scaturito un breve inseguimento, concluso poco dopo quando i Carabinieri sono riusciti a bloccare la fuga del veicolo.

Il pregiudicato ha opposto resistenza colpendo con calci e pugni i militari, cercando di divincolarsi e fuggire a piedi ma è stato bloccato e messo in sicurezza.

Dagli accertamenti, il furgone è risultato rubato, denunciato qualche giorno prima presso la Stazione Carabinieri di Roma Tor Tre Teste: il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.