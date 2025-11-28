Investito dalla Metro B, giovane salvato dai vigili del fuoco

Drammatico incidente stamane, venerdì 28 novembre, sulla linea B della metropolitana di Roma.

Secondo una nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, verso le 10,55 un ragazzo è stato investito da un convoglio sui binari della Metro B all’altezza della Garbatella.

La sala operativa ha inviato sul posto due Squadre dai distaccamenti di Ostiense ed Eur con al seguito il Carro Sollevamenti della Centrale ed il Capo Turno Provinciale.

A circa 200 metri dalla banchina, vigili del fuoco, forze dell’ordine e operatori del 118 hanno avviato le operazioni di soccorso per liberare e salvare il ragazzo.

Il giovane è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

La dinamica resta da chiarire: saranno gli inquirenti a stabilire se si sia trattato di un incidente, di un gesto volontario o di altre cause.

L’episodio, avvenuto in orario di punta, ha provocato l’interruzione immediata della circolazione nel tratto compreso tra Castro Pretorio ed Eur Magliana, in entrambe le direzioni, creando notevoli disagi per i pendolari e i viaggiatori.