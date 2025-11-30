A soli 12 mesi si muoveva davanti alla macchina da presa con naturalezza e disinvoltura.

Oggi che ha compiuto 3 anni e ha numerosi ciak alle spalle, Alex Badiglio sembra un attore consumato. D’altronde, non capita mica a tutti la fortuna di essere diretti sul set da una leggenda del cinema italiano.

Alex Badiglio all’ingresso del suo camerino

Alex è uno dei protagonisti di “Vita da Carlo 4”, la quarta stagione della serie televisiva interpretata da Carlo Verdone, che da venerdì 28 novembre è in esclusiva su Paramount+.

Sopra e sotto, Alex Badiglio insieme agli attori Caterina De Angelis e Antonio Bannò

Non un personaggio qualunque, bensì “Carlo Gregorio”, il nipote di Verdone, figlio della figlia “Maddalena” interpretata dall’attrice Caterina De Angelis, e di “Chicco”, l’attore Antonio Bannò.

Come era già avvenuto nella precedente serie “Vita da Carlo 3” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il nome di Alex figura nel cast accanto a star del cinema, della tv e della comicità italiane, tra cui Sergio Rubini, Monica Guerritore, Maccio Capatonda, Francesca Fagnani, Renzo Rosso, Giovanni Veronesi, Vera Gemma e il compianto Alvaro Vitali, solo per citare i più noti.

Due primi piani del piccolo Alex Badiglio

Nato il 23 ottobre 2022, Alex Badiglio, nella realtà figlio di Gianluca Badiglio, 31enne Social Media Manager di Villalba di Guidonia, e di Ylenia Dimauro, 31enne di origini pugliesi insegnante di danza.

Un amore, il loro, sbocciato dieci anni fa in occasione della partecipazione ad un casting del programma “Amici” di Maria De Filippi da parte di Ylenia, protagonista di un Capodanno su Canale 5 condotto da Gigi D’Alessio.

La tv era nel destino del piccolo Alex che per la seconda volta ha preso parte come attore all’ultima stagione di “Vita da Carlo”.

Alex Badiglio col ciak di “Vita da Carlo 4”

“Per noi è stata un’esperienza splendida – commentano papà Gianluca e mamma Ylenia – la troupe ci ha nuovamente accolto con grande affetto, facendoci sentire come in famiglia. Alex è stato trattato con una dolcezza unica, come se fosse il bambino di tutti, sempre messo a suo agio e circondato di attenzioni.

Vederlo così piccolo recitare accanto a Carlo Verdone è stato ancora una volta emozionante e motivo di grande orgoglio”.

“Desideriamo ringraziare inoltre Paola Dragone – aggiungono i genitori del piccolo attore – che con la sua agenzia per bambini a Roma ci ha seguiti con grande professionalità e sensibilità, accompagnando Alex in questo percorso con cura e attenzione”.