Buone notizie per i consiglieri comunali di Fonte Nuova.

Dal primo gennaio 2026 l’importo del gettone di presenza per la partecipazione a Consigli comunali e Commissioni ammonterà a 32,53 euro per ogni seduta.

Il sindaco di Fonte Nuova Umberto Falcioni durante il primo consiglio comunale del suo mandato

Lo stabilisce la delibera numero 29 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - votata giovedì scorso 27 novembre dal Consiglio comunale.

Buone notizie per il consiglio comunale di Fonte Nuova: il gettone di presenza aumenta di 10 euro

Con l’atto è stata approvata la rideterminazione dell’importo dei gettoni di presenza allineandolo alla fascia di popolazione compresa tra 30 mila e 250 mila: la popolazione residente del Comune di Fonte Nuova alla data del 31 dicembre 2023 è infatti di 32.719 abitanti. Finora il gettone di presenza per un consigliere comunale di Fonte Nuova ammontava a 22,21 euro a seduta.