TIVOLI – Dispersi sul Monte Gennaro, un giovane e il suo cane recuperati dai vigili del fuoco

Oggi pomeriggio, domenica 30 novembre, i vigili del fuoco hanno salvato un ragazzo e un cane sul Monte Gennaro.
Secondo una nota del Comando provinciale dei vigili del fuoco, verso le 14,20 la sala operativa ha inviato le squadre di terra del distaccamento di Tivoli, l’unità speciale del nucleo Speleo-Alpino-Fluviale (SAF) e l’elicottero Drago per il recupero del ragazzo disperso con il proprio cane.
Una volta localizzato dal personale dell’elicottero, il giovane è stato trasportato a bordo per poi essere assicurato ai sanitari del 118.
Sul posto erano presenti i carabinieri.