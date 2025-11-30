Auto incolonnate, clacson, animi esasperati.
Auto parcheggiate in via Appennini, a Santa Lucia di Fonte Nuova
Da anni si ripete ogni mattina la stessa scena in via Appennini, a Santa Lucia di Fonte Nuova, dove ha sede l’Istituto comprensivo “Luigi Pirandello”, che comprende scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
A segnalare il caso alla redazione del quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv è la mamma di un alunno in rappresentanza di altri genitori di Santa Lucia di Fonte Nuova che da anni fanno i conti con lo stesso notevole disagio.
Auto incolonnate davanti all’Istituto Luigi Pirandello
“Ogni mattina – spiega la genitrice – per accompagnare i nostri figli a scuola presso l’Istituto Luigi Pirandello di via Appennini, siamo costretti ad affrontare una situazione di grave carenza di parcheggi.
Il parcheggio della scuola ha pochissimi posti auto
L’unica via di accesso dispone infatti di pochissimi posti auto, insufficienti persino per il personale scolastico.
Questo ci obbliga a parcheggiare in zone di divieto, non per mancanza di senso civico, ma per impossibilità oggettiva di trovare alternative”.
“Da anni – prosegue la mamma – il Comune di Fonte Nuova comunica che esiste un terreno già espropriato e che dovrebbero iniziare i lavori per la realizzazione di nuovi parcheggi, ma ad oggi nulla è cambiato.
A peggiorare ulteriormente la situazione, pur essendo pienamente a conoscenza delle difficoltà che viviamo quotidianamente, il Comune permette alla Polizia Municipale di effettuare multe.
Questo comportamento, a nostro avviso, risulta ingiusto: non avendo spazi idonei dove lasciare l’auto, ci troviamo penalizzati senza che venga offerta una reale soluzione.
Tale prassi appare più come un modo semplice per generare introiti, piuttosto che un intervento volto a risolvere il problema”.