TIVOLI – Cattolici e musulmani insieme: abbraccio di Pace al Centro islamico

Si è tenuto domenica 30 novembre l’incontro interreligioso tra cristiani e musulmani presso il Centro culturale “Al Abrar”, al civico 2 di via Tazio Nuvolari, nella zona industriale del Barco, a Tivoli Terme, luogo di culto per migliaia di cittadini marocchini, egiziani, tunisini, pakistani, bengalesi, albanesi, romeni e perfino italiani, di fede islamica.

Un momento dell’incontro interreligioso tenutosi sabato al Centro islamico di Tivoli Terme

L’iniziativa è stata promossa in segno di solidarietà dal Coordinamento per la Marcia della Pace Tivoli-Guidonia a seguito dell’atto vandalico messo a segno nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 novembre da parte di ignoti che hanno realizzato sul cancello d’ingresso una croce, una svastica e alcune scritte incomprensibili con vernice rossa (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Una giornata all’insegna del dialogo, dell’inclusione e del rispetto reciproco, l’apice della quale è stato l’abbraccio caloroso e carico di amicizia tra Padre Enea Accorsi della parrocchia di Colle Fiorito di Guidonia e Abdel Azziz Mohamed, rappresentante della Lega Musulmana mondiale.

Il Presidente del Centro Culturale Al Abrar, Mohamad Bahloul, ha ringraziato tutti gli intervenuti per la solidarietà e la vicinanza espresse.

Bahloul ha ricordato il ruolo essenziale del Centro Culturale nel territorio come luogo di incontro e di aiuto concreto, dando risposte immediate alla comunità attraverso la distribuzione di pacchi alimentari e l’assistenza socio-sanitaria garantita dallo sportello della salute.

Oltre a Padre Enea e Abdel Azziz Mohamed, sono intervenuti: Imam Mohamed della moschea di Centocelle, Imam Sami della moschea della Magliana, Ahmed Vall Ould Dah, presidente dell’associazione Al Muflihun, il Professor Mohamed Eid, Arianna Paciotti, portavoce del Coordinamento Marcia della Pace Tivoli-Guidonia, il Dottor Asciur e Imam Abu Omar della Comunità Palestinese, Nizar Ramadan, giornalista di KL Zero.

Daniela Alessandri, Segretaria Regionale del Partito della Rifondazione Comunista, ha portato la solidarietà e la vicinanza del partito al Centro Culturale.

Arianna Paciotti, portavoce del Coordinamento Marcia della Pace Tivoli-Guidonia, ha lanciato ufficialmente la Terza Marcia della Pace e dell’Inclusione, che si terrà sabato 6 dicembre.

L’obiettivo è riaffermare il valore della convivenza, dare una risposta pubblica agli atti di intolleranza e sollecitare l’impegno concreto delle istituzioni.