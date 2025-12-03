TIVOLI – Via libera al discount MD in area sottoposta a vincoli

Il Comune di Tivoli dà il via libera ad un nuovo supermercato a ridosso della via Tiburtina.

Lo stabilisce la delibera numero 306 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – approvata lunedì primo dicembre dalla giunta comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi.

Col provvedimento viene approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione e dello schema di convenzione – CLICCA E LEGGI LA CONVENZIONE – per l’ottenimento del Permesso convenzionato per la costruzione di una media struttura di vendita e dell’Autorizzazione amministrativa per l’attività commerciale che sarà localizzata al chilometro 23,700 della via Tiburtina, a Tivoli Terme località Barco.

La convenzione è firmata dal dirigente all’Urbanistica Matteo Neri e da Maria Luisa Podini, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della “MD S.p.a.”, società italiana di grande distribuzione fondata nel 1994 da Patrizio Podini con 820 punti vendita operanti nel canale discount.

Il nuovo supermercato sorgerà in un’area di 8.750 metri quadrati, che si inserisce all’interno di un contesto urbano caratterizzato da una bassa esigenza di urbanizzazione e da un ambito territoriale di riferimento sufficientemente urbanizzato, con infrastrutture e reti principali già esistenti, tale da permettere che le poche opere mancanti possano essere convenzionate con l’Amministrazione.

Si tratta di un’area classificata dal PRG come ZONA D – Sottozona omogenea D/1“centri commerciali e direzionali” interessata da numerosi vincoli ricognitivi di legge e di piano archeologici e storici e relativa fascia di rispetto, interessata parzialmente dal Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), del distretto idrografico dell’Appennino centrale oltre che dal Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) IT6030033 “Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli), designato a Zona Speciale di Conservazione (Z.S.C.).

Secondo la convenzione, “MD S.p.a.” realizzerà parcheggi pubblici e viabilità pubblica per una superficie di circa 1.754 metri quadrati, comprensivi delle reti della pubblica illuminazione e di smaltimento delle acque meteoriche, di aree a verde pubblico attrezzato per una superficie di circa 2.199,54 metri quadrati.

A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, “MD S.p.a.” consegnerà al Comune di Tivoli una polizza fideiussoria per un importo pari al valore complessivo delle opere di urbanizzazione primaria che risulta dal progetto esecutivo e dunque per complessivi 409.820 euro e 83 centesimi.