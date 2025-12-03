TIVOLI – Navette al posto dei bus Cotral, la sperimentazione costa 2.300 euro

Costerà 2.376 euro la nuova viabilità sperimentale di tre mesi decisa dall’amministrazione comunale di Tivoli (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Lo stabilisce la determina numero 3432 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata giovedì scorso 27 novembre dal dirigente del Settore Welfare Maria Teresa Desideri.

Con l’atto viene affidato il servizio di tre mesi alla Cooperativa Autoservizi Tiburtini, con sede legale in Via della Missione 48 a Tivoli, per un importo pari a 2.376 euro Iva al 10% inclusa.

Da lunedì primo dicembre le navette della CAT sono riservate agli studenti degli Istituti superiori di Tivoli provenienti ogni mattina coi bus Cotral dalla Valle dell’Aniene, Subiaco, Vicovaro, e dalla Valle del Giovenzano, Castel Madama, Gerano, Ciciliano, Sambuci e paesi limitrofi.

Così i bus si fermano al capolinea di largo Saragat dove le navette attendono gli studenti per raggiungere il centro urbano.

Vale la pena ricordare che, a detta dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi, si tratta di una soluzione proposta da tecnici specializzati quella contenuta nell’ordinanza numero 297 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata venerdì 28 novembre dalla Comandante della Polizia Locale di Tivoli Eleonora Giusti.

Il provvedimento prevede una disciplina sperimentale della circolazione lungo le direttrici di via Empolitana, via Acquaregna e Largo Saragat nella fascia oraria 07:00–09:00, dal lunedì al venerdì.

Impedire ai bus Cotral provenienti dai paesi limitrofi di circumnavigare la rotatoria più chiacchierata dell’hinterland, quella antistante l’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli, e far coprire il tragitto dal capolinea di largo Saragat al Centro da una navetta gratuita.

Stando all’ordinanza della Polizia Locale, recenti analisi dei flussi del traffico hanno evidenziato che una parte rilevante del congestionamento deriva dal transito degli autobus extraurbani diretti verso il centro cittadino.