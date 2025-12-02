GUIDONIA – Ex cava di Colle Largo a Luigi D’Antonio, Forza Italia: “Il sindaco si dimetta”

In riferimento all’articolo GUIDONIA – Luigi D’Antonio è il nuovo proprietario dell’ex cava di Colle Largo, dal Segretario di Forza Italia Guidonia Montecelio, Valerio Massini, e dai consiglieri del Gruppo Consiliare Forza Italia, Alfonso Masini, Arianna Cacioni e Francesca Valeri, riceviamo e pubblichiamo:

“La sentenza sull’ex cava di Colle Largo è la prova definitiva di ciò che Forza Italia denuncia da mesi: questa amministrazione è immobile, impreparata e incapace di tutelare il territorio.

Il Sindaco Lombardo tenta ancora una volta di nascondere le proprie responsabilità dietro la solita, stanca retorica dello “scaricabarile”.

Ma i cittadini non ci cascano più.

Perdere un pezzo così importante di patrimonio pubblico, vederselo riconoscere in usucapione, significa una sola cosa: Guidonia Montecelio è governata da chi non ha controllo sulla città.

E leggere il Sindaco che, goffamente, punta il dito contro le amministrazioni precedenti dopo tre anni di governo è semplicemente imbarazzante.

Una leadership debole, confusa, incapace di programmare e totalmente scollegata dalla realtà.

Su Colle Largo abbiamo assistito a una gestione disastrosa: ritardi, superficialità e “dimenticanze”.

Oggi i nodi vengono al pettine, e il prezzo lo paga Guidonia Montecelio.

Città che merita un governo capace di agire, prevenire, difendere i beni pubblici, questa Giunta, invece, è diventata un freno, un ostacolo, un problema.

Per questo, a nome della città che rappresentiamo e difendiamo, chiediamo le dimissioni immediate del Sindaco Mauro Lombardo e dell’intera Giunta Comunale.

Hanno perso credibilità, autorevolezza e legittimazione politica.

Guidonia Montecelio ha bisogno di ripartire, non di continuare a giustificare il nulla”.