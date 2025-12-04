FONTE NUOVA – Antonio Lotierzo è il nuovo Delegato per l’Ambiente e la Tutela degli Animali

Antonio Lotierzo è il nuovo Delegato del Sindaco di Fonte Nuova per il Controllo del Territorio, con particolare attenzione alle tematiche ambientali e alla tutela degli animali.

Ieri, mercoledì 3 dicembre, il Sindaco Umberto Falcioni ha conferito ufficialmente la nomina a Lotierzo, già coordinatore degli Ispettori Ambientali dell’associazione “Rangers d’Italia”.

“È per me un momento carico di emozione – ha commentato Lotierzo – Voglio ringraziare di cuore il Sindaco per la fiducia, tutta la maggioranza e, in modo speciale, il Vice Sindaco Maurizio Guccini, Coordinatore di FdI Fonte Nuova, e il Deputato e Vice Coordinatore Provinciale di FdI, Onorevole Alessandro Palombi.

La loro stima, il loro incoraggiamento e il loro credere nel mio lavoro, che porto avanti con passione da oltre 25 anni, hanno reso possibile questo nuovo passo all’interno della macchina amministrativa, dopo un lungo percorso di militanza.

Non è la prima volta che ricevo una delega, ma l’emozione che vivo oggi è intensa come la prima volta.

La promessa che sento di fare, con sincerità e responsabilità, è quella di esserci: con presenza, impegno, professionalità e soprattutto con ascolto.

Il mio impegno sarà per tutto il territorio e per ogni cittadino della nostra comunità”.