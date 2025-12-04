PALOMBARA SABINA - Manuel Gozzi è campione regionale di Enduro

E’ salito in sella ad una due ruote all’età di 5 anni, facendo il giro intorno al palazzo di casa.

Oggi Manuel Gozzi ne ha 14 ed è più di una promessa del motociclismo fuoristrada.

Manuel Gozzi, 14enne di Palombara Sabina, campione di Enduro e studente di Meccanica

Sabato 29 novembre a Montalto di Castro il 14enne di Palombara Sabina è stato premiato per il primo posto conquistato nell’ambito del Campionato Enduro Uisp Regione Lazio e per il secondo posto nel Campionato Motocross Uisp Regione Lazio.

Manuel frequenta il primo anno di studi all’Istituto professionale “Antonio Rosmini” di Tivoli. Ovviamente, indirizzo Meccanico.

Sopra e sotto, alcune immagini di Manuel Gozzi in gara

D’altronde, il ragazzo dal sorriso timido, educato e gentile è cresciuto con la passione per i motori. A 5 anni guida la sua prima Pit Bike nel terreno sotto di proprietà della famiglia.

A 11 anni è in sella alla sua prima Ktm ‘65 e inizia a prendere confidenza con le piste da Enduro dei motoclub tra Fiano Romano, Rignano Flaminio e Viterbo.

A 13 anni passa alla Ktm ‘85 e inizia il suo sogno chiamato “539”, il numero della sua moto. Manuel si iscrive al suo primo Campionato Fmi: la domenica gareggia nelle varie piste del Lazio, gli altri giorni – quando gli impegni scolastici glielo consentono – va in pista ad allenarsi.

I risultati sembrano ancora lontani e la strada molto lunga.

Finalmente nel 2025 approda al Campionato Uisp Regione Lazio con la sua Ktm ’85 “539”, sotto l’ala del Motoclub “Wiss” di Ponte Sfondato a Passo Corese.

Gara dopo gara Manuel porta a casa i risultati, non molla di un centimetro, cade ma si rialza.

Gara dopo gara i miglioramenti si vedono sia nella categoria Enduro chenel Motocross.

Una febbre lo costringe a dare forfait ad una una gara ed è fuori dal podio.

A ottobre 2025 arriva la chiamata Uisp per il Trofeo delle Regioni e Manuel è pronto a scendere in pista con la maglia della Regione Lazio, motivo di orgoglio e gioia per il 14enne di Palombara Sabina.

A Tolfa fa del suo meglio e si classifica quarto nella categoria Minicross ‘85 CC.

A Campionato finito, Manuel si classifica primo al Campionato Enduro Uisp Regione Lazio e secondo al Campionato Motocross Uisp Regione Lazio.

Sabato la premiazione: la strada è lunga, ma il talento della Sabina romana continua a tutto gas.