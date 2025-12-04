Chiusura temporanea del Plesso “Raggio di Sole” dell’Istituto Comprensivo Statale “Loredana Campanari”, a Monterotondo.
Lo stabilisce l’ordinanza numero 14 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata martedì 2 dicembre dal sindaco di Monterotondo Riccardo Varone.
Col provvedimento viene disposta la sospensione delle attività didattiche nel plesso di Via Monte Pelmo nelle giornate di oggi, giovedì 4, e venerdì 5 dicembre.
Dall’ordinanza emerge che i tecnici incaricati dal Servizio Lavori Pubblici hanno accertato gravi malfunzionamenti dell’impianto di riscaldamento nel Plesso “Raggio di Sole”, per cui è necessario un intervento manutentivo che prevederà il totale distacco dell’impianto termico della scuola.
Pertanto non sarebbe garantita la temperatura minima per la tutela degli studenti e del personale scolastico.