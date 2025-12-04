GUIDONIA – “E’ Natale a Villalba”, festa di solidarietà per l’alimentari distrutto dal rogo

Mercatino Natalizio e Street Food per tutto il giorno.

Animazione per bambini.

E il grande cuore del quartiere a sostegno di una famiglia vittima della burocrazia.

Ci sarà questo e molto altro a “E’ Natale a Villalba”, l’iniziativa organizzata per lunedì 8 dicembre dalla “Associazione Commercianti per Villalba” presieduta da Rossella Pierangelini col patrocinio dell’amministrazione comunale.

L’edizione 2025 dell’evento rientra nell’ambito della campagna di raccolta fondi a favore di Domenico, Giovanni e Federica Celano, padre e figli titolari di “Specialità Italiane Celano”, il negozio di alimentari di via Lucania, nel centro abitato di Villalba di Guidonia, completamente distrutto da un incendio doloso appiccato nella tarda serata di domenica 29 settembre 2024 ai danni di un’auto in divieto di sosta davanti al locale (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto per sostenere la famiglia nella riapertura della storica attività commerciale (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’evento si svolgerà dalle ore 9 a mezzanotte lungo Corso Italia, la strada centrale del quartiere, nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e via Brindisi, dove verranno allestiti stand di artigianato e food.

L’apertura del mercatino è prevista alle ore 10, seguita dal raduno di Abarth. La mattinata e il primo pomeriggio saranno dedicati ai bambini con l’animazione dalle ore 11,30 alle ore 16.

Alle 15,30 a grande richiesta il concerto di “Street Band Smilf”.

Lotteria a premi offerti dai commercianti di Villalba.

Nel giorno dell’Immacolata a Villalba ci sarà da divertirsi.