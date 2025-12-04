CAPENA – Ex mattatoio comunale, 90 mila euro per la messa in sicurezza

Un tempo veniva macellato il bestiame, ma da tempo è un rudere abbandonato e in disuso.

Per questo il Comune di Capena ha deciso di eseguire i lavori di messa in sicurezza e manutenzione generale dello stabile comunale denominato “Ex Mattatoio” sito in Via Madonna Due Ponti.

Lo stabilisce la determina numero 384 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata il 23 ottobre dalla dirigente ai Lavori pubblici Silvia Simeoni. Con l’atto viene approvato il progetto esecutivo dell’intervento redatto dall’architetta Federica De Mattia.

L’importo complessivo dei lavori ammonta a 89.999 euro e 67 centesimi, finanziati con fondi comunali.

Gli interventi riguardano il rifacimento e consolidamento del muro di cinta esterno, opere di manutenzione straordinaria, sistemazione di parti ammalorate, e opere di miglioramento della sicurezza e funzionalità complessiva.

L’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Roberto Barbetti intende riqualificare e recuperare gli spazi esterni col rifacimento di parte degli intonaci interni ammalorati, con la riparazione di parte di infissi interni da cui si infiltrano acque piovane, oltre che con la ricostruzione parziale del muro di recinzione che attualmente versano in forte stato di degrado.

Si tratta di un intervento in attesa di ulteriori finanziamenti per la realizzazione del vero obiettivo dell’amministrazione Barbetti: ovvero un centro servizi di aggregazione sociale.

A febbraio 2023 il Comune aveva infatti affidato all’Architetto Andrea Baliva l’incarico da 10.560 euro per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di riqualificazione dell’ex mattatoio per la realizzazione di un centro polivalente di servizi di aggregazione sociale.

Ad aprile scorso la giunta Barbetti ha approvato il progetto presentandolo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la richiesta di un finanziamento nell’ambito del bando pubblico per la selezione di piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso.