TIVOLI – A Natale Rocca Pia illuminata per emozionare i cittadini

Domenica 7 dicembre, alle ore 17:30, all’Anfiteatro di Bleso si terrà l’inaugurazione de “La poetica della luce”, lo spettacolo di videomapping che per il secondo anno consecutivo animerà le festività natalizie di Tivoli.
Secondo le intenzioni dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi, l’evento fornirà alla cittadinanza uno spazio immersivo nel quale emozionarsi.
“Nella Città della Luce, sotto le stelle, la Rocca Pia brillerà tutto il mese, annuncia in una nota la segreteria del sindaco.
