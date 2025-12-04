CASTELNUOVO DI FARFA – Festa dell’Immacolata con la Sagra del Frittello e del Vino Novello

Si terrà lunedì 8 Dicembre 2025 dalle 10:00 alle 17:00, la XXVIesima Sagra del Frittello e del Vino Novello e la manifestazione “Andar per Olio e per Cultura”, organizzate dalla Pro Loco di Castelnuovo di Farfa in collaborazione con il Comune, il Museo dell’Olio della Sabina e il Centro Anziani “Luigi Cianni” APS.

Quest’anno l’evento sarà dedicato alla memoria di Remigio Mattei, chef, noto insegnante del Costaggini di Rieti e animatore delle feste della Sabina, scomparso il mese scorso all’età di 63 anni.

L’Associazione Sabina Flavour annuncia la propria partecipazione alla XXVI Sagra del Frittello e del Vino Novello e alla manifestazione “Andar per Olio e per Cultura”, nell’ambito delle quali avrà un ruolo centrale nella divulgazione della cultura olivicola della Sabina, con un focus particolare sull’olio nuovo e sulla Sala Panel, la prima e unica istituita nel territorio della Sabina e autentico presidio tecnico per la valutazione organolettica dell’olio extravergine di oliva.

Sabina Flavour accompagna i visitatori nella Sala Panel

A partire dalle ore 11:00, l’Associazione accompagnerà i visitatori alla scoperta della Sala Panel, situata in via Monte Cavallo 4a – Castelnuovo di Farfa: uno spazio solitamente riservato agli assaggiatori qualificati, dove l’olio viene valutato secondo protocolli rigorosi e standard internazionali.

Quindi, guidati da assaggiatori professionisti e da Gianfranco De Felici, Presidente dell’associazione e Capo Panel, i partecipanti potranno vivere un’esperienza sensoriale speciale: una degustazione guidata dell’olio nuovo, volta alla comprensione dei pregi dell’olio extravergine di qualità tra cui il riconoscimento delle principali caratteristiche (fruttato, amaro e piccante) e delle tipiche espressioni varietali del territorio sabino.

Asaf: un impegno costante sul territorio

L’Associazione Sabina Flavour, con sede a Fara in Sabina, negli ultimi anni ha intensificato il proprio impegno sul territorio attraverso progetti educativi, incontri con i produttori, workshop e collaborazioni istituzionali, promuovendo una filiera olearia trasparente, sostenibile e legata alla cultura locale.

Il 6 aprile 2024 l’associazione ha inaugurato a Castelnuovo di Farfa la prima Sala Panel della Sabina, realizzata in collaborazione con il Comune e il Consorzio Sabina Olivicoltori, con il supporto del Gal Sabino e riconosciuta dal MASAF. Nella struttura opera il comitato di assaggio professionale ASAF, che esegue le analisi sensoriali per la certificazione Sabina DOP e per la valutazione qualitativa degli oli EVO del territorio, diventando un punto di riferimento scientifico e un centro esperienziale dedicato ai profumi e alla cultura dell’olio.

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

• ore 09:00 TREKKING SULLA VIA DI FRANCESCO con visita al sito Altomedioevale di San Donato (su prenotazione ai numeri in locandina) e aperitivo offerto dall’Organizzazione presso l’ ALPACA RANCH SABINA: un luogo delizioso dove incontrare da vicino i meraviglioso Alpaca

• ore 10:00 Apertura Stand degli Espositori di artigianato e dei prodotturi locali

• ore 11:00: Visita alla SALA PANEL e Degustazione Olio Nuovo

• ore 12:30 APERTURA STAND GASTRONOMICO presso il CENTRO TURISTICO con Menu dedicato alla XXVI SAGRA DEL FRITTELLO E DEL VINO NOVELLO ( Bruschetta con Olio Nuovo – Pasta alla Sabinese – Arrosticini e Salsiccia – Frittelli & Vino novello) ; durante il pranzo saremo allietati dall’esibizione degli AMICI DELL’ORGANETTO

• Dalle ore 14:30 alle 16:30: VISITA GUIDATA AL MUSEO DELL’OLIO E AL BORGO ANTICO e Laboratorio “PICCOLI ASSAGGIATORI DI OLIO” dedicato ai piu piccini (su prenotazione ai numeri in locandina)